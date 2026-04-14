В Москве потерялся раненый щенок

Восьмимесячный щенок по кличке Элли убежал в районе Битцевского и попал под машины на МКАД. Собаку разыскивают около 200 волонтеров, рассказала 360.ru подруга хозяев собаки Рена.

В последний раз щенка видели в 19:30 на МКАД. На собаке была шлейка и бирка с адресом. По словам собеседницы 360.ru, поиски питомца пока не продвигаются.

«В лесу очень шумно. Мы ходим, прислушиваемся, зовем, но здесь много укромных мест. Мы все облазили, но не нашли», — отметила она.

Она добавила, что хозяева недоумевают, почему Элли убежала и выскочила на МКАД.

«Мы в шоке все. Что угодно могло ее испугать. Она игривая, добрая, общительная, тянется к людям и собакам», — уточнила Рена.

Ранее в Подмосковье похитили немецкого пса по кличке Рагнар породы ягдтерьер. Питомец преследовал добычу в городском округе Ступино, между деревнями Ольхово и Каменка. Через некоторое время ошейник перестал подавать сигнал GPS. Хозяин пса считает, что неизвестные сняли устройство или уничтожили его.