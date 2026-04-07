Немецкого ягдтерьера похитили в Подмосковье

В Московской области неизвестные могли похитить немецкого пса по кличке Рагнар породы ягдтерьер. О произошедшем 360.ru рассказал владелец питомца Александр.

По его словам, пес ушел за добычей в городском округе Ступино, между деревнями Ольхово и Каменка.

«Собака отошла на 400 метров, и связь прекратилась — пропал сигнал от GPS на ошейнике. Видимо, сняли и отключили вандальным образом», — предположил Александр.