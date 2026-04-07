Немецкого ягдтерьера похитили в Подмосковье
Неизвестные увели немецкого ягдтерьера в Московской области
В Московской области неизвестные могли похитить немецкого пса по кличке Рагнар породы ягдтерьер. О произошедшем 360.ru рассказал владелец питомца Александр.
По его словам, пес ушел за добычей в городском округе Ступино, между деревнями Ольхово и Каменка.
«Собака отошла на 400 метров, и связь прекратилась — пропал сигнал от GPS на ошейнике. Видимо, сняли и отключили вандальным образом», — предположил Александр.
По одной из версий, около пса в тот момент находились два человека. Владелец не исключил, что животное могли увести силой.
«Там остались следы. Собака подбегала к ним, а потом пропала. Рагнару полтора года, он в самом расцвете сил», — добавил собеседник 360.ru.
