В Москве после ДТП загорелся Volkswagen, водитель попал в реанимацию

В Москве, в поселении Краснопахорское (деревня Щапово), столкнулись грузовик Shacman и легковой Volkswagen. После удара легковушка загорелась, площадь возгорания составила около шести квадратных метров, сообщил 360.ru источник.

По его словам, водителя Volkswagen, мужчину 2001 года рождения госпитализировали в институт Склифосовского с множественными переломами, черепно-мозговой травмой и ожогами ног второй степени.

На кадрах с места видно, как из-под грузовика идет густой черный дым, а легковой автомобиль полностью охвачен пламенем. На другой фотографии запечатлены пожарные и очевидцы, окружившие пострадавшего.

