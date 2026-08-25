В Москве поймали 13 участников нелегальных заездов на питбайках

Участников нелегальных заездов на питбайках задержали в столице. Об этом сообщил ТАСС/Москва со ссылкой на городскую полицию.

Правоохранители поймали 13 человек, среди них — семь подростков. Гонки на небольших мотоциклах, предназначенных для езды по бездорожью, устраивали по ночам на Пресненской набережной.

Недавно рейд по проверке питбайкеров прошел в Мытищах. Инспекторы зафиксировали, что чаще всего у подростков нет водительских прав и защитной экипировки. Кроме того, любители быстрой езды нарушают тишину в жилых кварталах.

В середине августа подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского, когда тот переезжал дорогу на велосипеде.