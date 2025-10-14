В Москве подростки начали объединяться в группы антизацеперов

Зацепинг — это опасное и незаконное увлечение подростков. Молодые люди рискуют жизнью, путешествуя снаружи поездов или вмешиваясь в их работу ради острых ощущений и эффектных видео. В столице подростки стали объединяться в группы антизацеперов, сообщил 360.ru источник.

По его словам, зацеперы предпочитают старые платформы, рядом с которыми нет линейных отделов полиции и постов охраны. Например, их любимыми местами становятся станции Москва-Товарная, Серп и Молот.

«Либо они за городом катают, где помощник машиниста даже не выходит. Поэтому там зацеперов больше всего», — добавил источник.

На станции Черная тоже очень много зацеперов. А вот, например, на Курском вокзале встретить зацепера — редкость.