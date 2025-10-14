В Москве подростки начали объединяться в группы антизацеперов
Источник 360.ru: в Москве подростки стали объединяться в группы антизацеперов
Зацепинг — это опасное и незаконное увлечение подростков. Молодые люди рискуют жизнью, путешествуя снаружи поездов или вмешиваясь в их работу ради острых ощущений и эффектных видео. В столице подростки стали объединяться в группы антизацеперов, сообщил 360.ru источник.
По его словам, зацеперы предпочитают старые платформы, рядом с которыми нет линейных отделов полиции и постов охраны. Например, их любимыми местами становятся станции Москва-Товарная, Серп и Молот.
«Либо они за городом катают, где помощник машиниста даже не выходит. Поэтому там зацеперов больше всего», — добавил источник.
На станции Черная тоже очень много зацеперов. А вот, например, на Курском вокзале встретить зацепера — редкость.
В разных регионах России подростки начали объединяться в группы антизацеперов. Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах.
«Зацеперы боятся антизацеперов, поэтому они в драки не лезут», — подчеркнул собеседник 360.ru.
После поимки нарушителей с ними проводят разъяснительную беседу, а затем вызывают полицию. Как правило, при виде антизацеперов подростки-нарушители убегают. Однако некоторые зацеперы повадились брать с собой для «защиты» перцовый баллончик или ракетницу.
Ранее в Московской области, неподалеку от Наро-Фоминска, погиб подросток-зацепер. Тело 14-летнего юноши нашли на мосту через реку Нару. Перед смертью он пытался подняться на электричку, следовавшую из Москвы в Калугу.