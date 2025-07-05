В Москве перевернулся Mercedes одной из богатейших женщин России
Baza: иномарка совладелицы авиакомпании S7 Филевой перевернулась в Москве
На востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием автомобиля одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, авария произошла утром 5 июля на пересечении Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы. Внедорожник Mercedes, принадлежавший 25-летней совладелице авиакомпании S7, столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся.
В момент ДТП за рулем находился 23-летний молодой человек. Его госпитализировали. Информации о том, была ли в машине Филева, нет.
Мария — дочь главного акционера группы компаний S7 Владислава Филева. Состояние бизнесмена оценивается в 2,1 миллиарда долларов. В прошлом году она вошла в рейтинг журнала Forbes «20 богатейших женщин России».
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