В Москве перевернулся Mercedes одной из богатейших женщин России

На востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием автомобиля одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, авария произошла утром 5 июля на пересечении Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы. Внедорожник Mercedes, принадлежавший 25-летней совладелице авиакомпании S7, столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся.

В момент ДТП за рулем находился 23-летний молодой человек. Его госпитализировали. Информации о том, была ли в машине Филева, нет.

Мария — дочь главного акционера группы компаний S7 Владислава Филева. Состояние бизнесмена оценивается в 2,1 миллиарда долларов. В прошлом году она вошла в рейтинг журнала Forbes «20 богатейших женщин России».

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