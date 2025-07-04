Экс-футболист ЦСКА протаранил забор школы в Москве
Источник 360.ru: водитель Lexus потерял сознание и снес забор московской школы
Водитель Lexus врезался в забор школы на улице Зорге в Москве. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем, сообщил источник 360.ru.
По его словам, 72-летний водитель ехал в машине с супругой. В какой-то момент он потерял сознание и протаранил ограждение. Причины происшествия устанавливаются.
Очевидцы рассказали, что автомобиль на большой скорости врезался в забор. После этого из иномарки вышла жена водителя и попросила о помощи у прохожих.
Lexus получил серьезные повреждения. После удара забор частично разрушился.
По данным Telegram-канала «Mash на спорте», аварию на севере Москвы устроил советский футболист и тренер, игравший за столичные «Торпедо» и ЦСКА, Юрий Аджем.
На месте ДТП работают правоохранительные органы и скорая помощь. Медики сейчас осматривают Аджема.
Ранее на Калужском шоссе Lexus столкнулся с каретой скорой помощи. От удара спецавтомобиль врезался в столб и перевернулся.