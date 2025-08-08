В Москве оцепили улицу из-за предполагаемой гранаты

В Москве на улице Академика Арцимовича обнаружили предмет, похожий на гранату

Прохожие нашли визуально схожий с боеприпасом предмет в Москве. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

Объект заметили рядом с пунктом выдачи заказов. Телеканал разместил короткое видео с места происшествия, в нем видна вывеска дома — пункт находится на улице Академика Арцимовича, дом 13.

Судя по кадрам съемки, на место происшествия уже прибыли кинологи Росгвардии. Служебного пса запустили на территорию, где может быть боеприпас.

Кроме того, часть тротуара и улицу у дома оцепили. Полиция пока официальных заявлений по ситуации не делала.

Похожие на боеприпасы предметы в Москве находят относительно часто. В июне 2025 года у торгового центра полиция обнаружила гранату без чеки — после проверки оказалось, что это муляж.