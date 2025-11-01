В Москве осудили блогера, который выбросил кота из окна

Останкинский суд Москвы приговорил блогера и стрит-арт-художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, к 1,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с животным. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

По данным следствия, Лебедев схватил своего кота по кличке Фифти, открыл окно квартиры на четвертом этаже и сбросил животное вниз, при этом снимал происходящее на видео и позже выложил ролик в свой Telegram-канал. Кот получил тяжелые травмы.

Художник признал вину и раскаялся, его дело рассмотрели в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, положительные характеристики от соседей и работодателя, а также то, что подсудимый ухаживает за больной матерью.

После оглашения приговора Лебедева взяли под стражу в зале суда.

По данным СМИ, против него также возбуждено еще одно уголовное дело — по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

Творческое сообщество возмутило поведение художника. В Telegram-канале «PR Задворнов: Тимати, ex-Black Star» разместили призыв объявить «монстру» бойкот — не заказывать у него и даже не здороваться.