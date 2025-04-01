Творческое сообщество призвало объявить бойкот художнику, выбросившего кота из окна в Москве

Творческое сообщество возмутило поведение известного художника Ивана Namer из объединения A.D.E.D., который выбросил из окна четвертого этажа своего кота. В Telegram-канале «PR Задворнов: Тимати, ex-Black Star» разместили призыв объявить «монстру» бойкот — не заказывать у него и даже не здороваться.

Уважаемый в индустрии художник Иван Намер из объединения A.D.E.D. Известный своими принтами — а на самом деле просто монстр и не человек: Иван Намер выкинул своего кота в окно из многоэтажки!» — отметил автор канала.

Граффитист выкинул кота, потому что тот ему «мешал», о чем он заявил в аудио, которое разместил в качестве объяснения. Живодер снимал все на видео, после чего выложил его в соцсетях.

Автор канала осудил поведение художника, а также объединения, которое снисходительно отнеслось к поступку Ивана, и даже пытались его оправдать «недугом».

«Если у Ивана недуг до такой степени обостряется, что он животных в окна выбрасывает, пусть Иван живет в специализированной клинике, а то сегодня он кота выкинул в окно, а завтра человека [убьет] на почве расстройства от проигрыша любимой команды?» — возмутился мужчина.

Он призвал отписаться от соцсетей живодера, игнорировать его и никогда не работать.

Московская прокуратура продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Действия фигуранта квалифицированы статье УК РФ «Жестокое обращение с животным».