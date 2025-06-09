В Петербурге неизвестный украл йоркширского терьера, пока хозяева заносили сумки в подъезд

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина подобрал на улице Авиаконструкторов йоркширского терьера по кличке Симба, которого хозяева на пару минут оставили без присмотра. Владелец питомца Владимир рассказал 360.ru, что написал заявление в полицию о пропаже.

По его словам, питомец исчез, когда приехавшие с дачи хозяева вечером переносили сумки в подъезд.

«Собака у нас достаточно умная, далеко не убегала. Если и убежит, то сразу вернется», — отметил Владимир.

На кадрах видно, что йоркширским терьером заинтересовался прохожий. Он задал несколько вопросов гуляющим с собаками людям, после чего взял питомца на руки и ушел.

«Симбы не было буквально 3-4 минуты. Мы прошли по всем району, но никакой информации не было, его никто не видел. Я уже ночью пошел искать его <… > и у охраны запросил видео», — добавил собеседник 360.ru.

Мужчина, забравший Симбу, пошел в сторону стройки. Хозяин питомца не исключил, что прохожий забрал пса из благих побуждений.

Ранее двое неизвестных похитили у москвички джек-рассел-терьера. Они увели питомца возле метро «Новогиреево», когда хозяйка была в магазине.