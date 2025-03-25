Пропавшую больше года назад россиянку объявили в международный розыск

Пропавшую больше года назад на соревнованиях в Дагестане студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом мать девушки Диана Цомартова сообщила изданию 161.ru .

По ее словам, объявление дочери в международный розыск стало масштабным шагом, дающим большую надежду. Женщина отметила, что одной из причин решения стала экспертиза фотографии из Дубая.

На снимке зафиксировали девушку в маске в вагоне метро. Она имеет полное типажное сходство с Анной, в том числе по очертанию ушных раковин, росту волос, телосложению и фигуре.

Цомартова занималась тайским боксом с детства. Она пропала в феврале 2024 года после соревнований в Каспийске, когда уступила в бою впервые за 10 лет. Девушку отследили по камерам видеонаблюдения, она вышла из отеля и отправилась в сторону моря. Больше ее никто не видел.