В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей

Серьезное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве в районе дома 13 по улице Василисы Кожиной. Об этом сообщил источник 360.ru.

На дороге столкнулись грузовик КамАЗ и четыре легковушки — Toyota, Jaguar, Audi и Nissan. В автомобиле Nissan один человек пострадал, его доставили в больницу с травмами.

На месте работают экстренные службы. Из-за происшествия перекрыли три полосы движения в сторону области, пробка растянулись на два километра.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее в Люберцах в жутком ДТП с другим грузовиком КамАЗ погиб мотоциклист. Водитель грузовика, начав движение на зеленый сигнал светофора, не заметил выехавшего перед ним байкера.