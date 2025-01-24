В Москве мужчине весом в 200 кг потребовалась помощь МЧС для госпитализации

Помощь спасателей потребовалась москвичу с весом в 200 килограммов на Волгоградском проспекте в Кузьминках. По данным источника 360.ru, сотрудники МЧС помогли врачам в транспортировке ограниченного в движении пациента.

По данным источника, мужчине потребовалась скорая медицинская помощь и госпитализация, однако сам он передвигаться не в состоянии из-за болезни. Для того, чтобы перенести больного в машину скорой помощи, потребовалась бригада спасателей.

Ранее в Зеленограде возникли трудности при госпитализации женщины весом более 250 килограммов, у которой диагностировали сердечную недостаточность.