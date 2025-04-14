В Москве мужчина вылез из окна, грозился спрыгнуть и кидался посудой

Мужчина в московском районе Марфино на улице Гостиничный проезд вылез из окна дома, грозился спрыгнуть, бросал вниз посуду и матерился. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным источника, на место вызвали сотрудников спецслужб. Москвич вышел из подоконника и залез на сандрик. Спасатели долго просили его забраться обратно, но мужчина не слушался, кричал, что спрыгнет и просил не пытаться его вытащить.

Специалисты попытались пробраться к экстремалу, но москвич начал бегать от них, прыгая по архитектурным элементам дома. Также мужчина кидался посудой. Одна из кружек попала в стоящий рядом электробус. В итоге немного разбилось стекло.

По предварительным данным, экстремал был в неадекватном состоянии. Мужчину удалось вытащить, его отправили в больницу на машине скорой помощи.

Ранее в Москве мужчина без страховки полез на 25-й этаж по стене дома. На место ЧП вызвали спасателей, но к моменту их приезда экстремал исчез.