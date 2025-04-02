В Москве мужчина без страховки полез на 25-й этаж по стене дома

Источник 360.ru: мужчина забрался выше 20 этажа по стене дома в Москве

В российской столице заметили мужчину, который без страховки карабкался по внешней стене жилого дома, примерно на уровне 23–25 этажа. О происшествии 360.ru рассказала очевидица.

По ее словам, мужчина поднялся на большую высоту, цепляясь руками за конструкции здания. Она объяснила, что вызвала спасателей, но на момент разговора с журналистами никто на место происшествия не прибыл.

Зачем мужчина забрался на стену, неизвестно. Собеседница редакции заметила его снизу.

«Его четко, отчетливо было видно — он стоял на коробке окна. И полез по внешней стороне наверх. Это долго продолжалось. Может, ключи потерял», — предположила свидетельница.

Женщина также рассказала, что ей стало плохо от увиденного, и она покинула место событий.

На место происшествия позднее прибыли спасатели. Однако мужчину обнаружить не удалось.

Ранее женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро.