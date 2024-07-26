Упавшего с 5 метров строителя поставили на ноги в больнице Долгопрудного

Фото: ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"

Мужчина 46 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с множественными переломами костей таза. Во время строительства он упал с высоты пяти метров и получил сильные травмы.

Мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Врачи установили закрытый перелом боковой массы крестца с разрывом правого крестцово-подвздошного сочленения, перелом лонных и седалищных костей с обеих сторон.

После стабилизации пациента прооперировали. Заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что врачи отделения винтами и стержнями соединили сломанные кости, зафиксировали их снаружи.

Фото: ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"

Пациент длительное время находился под наблюдением врачей в отделении травматологии и ортопедии. Через шесть недель он смог передвигаться на ходунках без посторонней помощи.

За день до выписки ортопеды сняли аппарат наружной фиксации. Пациент покинул больницу на своих ногах, с помощью костылей. На лечении он пробыл полтора месяца. Несколько соединительных винтов останутся в опорном аппарате мужчины навсегда. Ему предстоит наблюдаться у травматолога по месту жительства, а вернуться к работе мужчина сможет примерно через полгода.

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