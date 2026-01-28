В Москве мужчина проник в музей и устроил там погром

Мужчина незаконно проник в музей в центре Москвы и устроил погром. В итоге хулигана задержали и отправили в полицейский участок. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из культурного объекта на Никитском бульваре. На место оперативно прибыли росгвардейцы и задержали 24-летнего мужчину. Он разбил окно на втором этаже, чтобы проникнуть в здание, а потом расколол аквариум и повредил двери.

«При задержании молодой человек заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего, но вину признал», — заявили в Росгвардии.

Ранее житель Петербурга устроил погром в парадной — выкрикивал грубые слова, угрожал прохожим и ломал имущество. На место вызвали полицейских, дебошира задержали. Во время допроса он объяснил, что разозлился, потому что не смог найти спрятанные наркотики.