Петербуржец не смог найти сверток с наркотиками и устроил погром в парадной

Жителя Петербурга привлекли к административной ответственности за погром в подъезде дома. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Происшествие случилось на Приморском проспекте. Известно, что мужчина устроил дебош в парадной: выкрикивал грубые выражения, угрожал прохожим и активно жестикулировал, а также ломал общее имущество здания.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителя и доставили его в отделение. Во время разбирательства выяснилось, что причиной агрессии стала неудачная попытка найти спрятанные наркотики. Не найдя пакет, разгневанный гражданин решил сорвать злость.

Хулигану назначили наказание в виде 10 суток ареста.