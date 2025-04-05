В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок

В одной из квартир в 3-м Новомихалковском проезде в Коптево 25-летний молодой человек получил ножевое ранение в бок. Об этом 360.ru сообщил источник.

На место ЧП вызвали скорую. Информация о состоянии пострадавшего не поступала. Подробности происшествия выясняются. По предварительной информации, мужчину госпитализировали в одну из больниц, врачи оказывают ему помощь.

Ранее жителя Химок зарезали за просьбу сделать музыку потише. Водитель интернет-магазина любил слушать тяжелый рок по ночам, что нередко вызывало недовольство его соседей. Один из жильцов в очередной раз отправился на разборки, но меломан схватил нож и набросился на него.