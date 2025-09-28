В Москве мигрант сбил на электровелосипеде ребенка и скрылся с места ДТП

Столичные росгвардейцы задержали курьера-мигранта, сбившего на электровелосипеде шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по Москве.

Оперативный дежурный ОВД Солнцево сообщил сотрудникам Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования, о наезде на ребенка на улице Богданова.

«Прибыв на данный адрес, мама потерпевшего пояснила, что курьер наехал на ее ребенка и скрылся с места ДТП», — уточнили в ведомстве.

Оперативники оперативно задержали схожего по приметам 24-летнего мигранта на электровелосипеде недалеко от места происшествия. Его доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале лета в Подмосковье задержали мигранта, переехавшего 13-летнего подростка трактором. Ребенок скончался на месте от полученных травм. Мужчина выбросил его тело в реку.