В Подмосковье тракторист-мигрант переехал ребенка и спрятал его труп в реке

В Московской области задержали мигранта, который переехал ребенка трактором. Мужчину заподозрили в причинении смерти по неосторожности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Предварительно установлено, что управлявший трактором мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте», — заявила она.

Тело ребенка водитель увез с места с происшествия и бросил в реку. Через шесть дней труп обнаружили. Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

ЧП произошло в Дмитровском городском округе. Мигрант ехал на тракторе, не заметил ребенка и сбил его. От полученных травм мальчик скончался.

Ранее в Самарской области водитель иномарки сбил школьника на «зебре». Ребенок пострадал, его госпитализировали.