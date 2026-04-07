В Москве массово отравились 28 сотрудников Красноярского музыкального театра

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе фестиваля «Золотая маска».

«Двадцать восемь сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось», — рассказала собеседница агентства.

Показ спектакля «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета отменили по техническим причинам. Точную причину отравления специалисты еще не установили.

Заболевшие находятся под присмотром врачей. Организаторы фестиваля заверили, что делают все необходимое для скорейшего восстановления коллег.

