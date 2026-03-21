Пищевое отравление едва не стало причиной авиакатастрофы. Пилот при посадке потерял сознание

Самолет со 166 пассажирами на борту оказался в секундах от катастрофы из-за пищевого отравления пилота. Капитан воздушного судна потерял сознание при заходе на посадку. История произошла на рейсе из Цюриха в Ниццу в августе 2018 года, о ней написало издание Daily Mail .

Капитан пассажирского самолета сообщил второму пилоту, что плохо себя чувствует. При заходе на посадку капитан потерял сознание. После безуспешных попыток привести первого пилота в чувство, его коллега взял управление самолетом на себя.

Самолет Airbus A320 отклонился от намеченной траектории полета и начал падать в сторону моря. Это привело к резкому крену воздушного судна, который мог оказаться критическим.

Второй пилот скорректировал движение и поднял борт. После этого стабилизировал заход на посадку. Самолет благополучно приземлился. Следователи позже выяснили, что капитан воздушного судна страдал от пищевого отравления.

