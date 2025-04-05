В Москве машина врезалась в столб и перевернулась, четверо человек пострадали

Источник 360.ru: в ДТП на Симферопольском шоссе пострадали четыре человека

На Симферопольском шоссе машина врезалась в столб, а потом перевернулась. Несколько человек пострадали, одна девушка оказалась зажата в автомобиле, рассказал источник 360.ru.

На место происшествия прибыли спецслужбы. Для эвакуации пострадавших вызвали вертолет.

Сначала поступила информация, что травмы получили три человека, их передали медикам. По последним данным, число пострадавших увеличилось до четырех.

«Просят еще одну скорую», — уточнил источник.

Из-за ДТП на трассе перекрыли три полосы из четырех.

Ранее смертельная авария произошла на юге Москвы. На улице Серпуховский Вал у дома № 22 водитель легковушки врезался в столб и погиб.