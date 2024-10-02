В Москве машина в 8 людьми в салоне врезалась в дорожный знак и перевернулась

Источник 360.ru: подросток пострадал в ДТП с участием легковушки в Москве

Подросток пострадал в ДТП с участием легковушки на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Северного Измайлова. Водитель не справился с управлением и наехал на знак, после чего автомобиль перевернулся.

В машине находились восемь человек. В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир. На место ЧП прибыли медики, подростка госпитализировали.

Как сообщил источник, за рулем находился 15-летний юноша. Владелицей машины является женщина по имени Морхабо А., на момент аварии транспортным средством управлял ее сын Д.

Позже в Прокуратуре Москвы сообщили, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе как именно несовершеннолетний получил доступ к управлению авто.

Ранее смертельная авария случилась в Санкт-Петербурге. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего врезался в автомобиль Kia Picanto. В результате случившегося погиб пассажир, находящийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia.