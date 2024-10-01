ДТП со смертельным исходом произошло на Красносельском шоссе в Петербурге

Авария, в которой погиб 40-летний пассажир и 10-летняя девочка, произошла накануне на Красносельском шоссе в Петербурге. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением, после чего его занесло на встречную полосу движения. Затем он врезался в автомобиль Kia Picanto под управлением 55-летнего мужчины.

На месте ДТП скончался пассажир, находившийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia. Водителя ВАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас следствие проводит проверку.