ДТП со смертельным исходом произошло на Красносельском шоссе в Петербурге
Авария, в которой погиб 40-летний пассажир и 10-летняя девочка, произошла накануне на Красносельском шоссе в Петербурге. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением, после чего его занесло на встречную полосу движения. Затем он врезался в автомобиль Kia Picanto под управлением 55-летнего мужчины.
На месте ДТП скончался пассажир, находившийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia. Водителя ВАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас следствие проводит проверку.
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