В Москве ликвидировали нелегальную сеть типографий с миллиардными доходами

В Москве полиция обнаружила крупную сеть подпольных типографий. Общий доход этих нелегальных предприятий превысил 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Свыше 2,6 миллиарда рублей — таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по Москве», — написала она.

В нескольких регионах России изъяли более 50 тысяч поддельных документов. Операцию провели сотрудники УФСБ по Москве, Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областям, а также по Республике Татарстан, Республике Крым и Севастополю.

Злоумышленники, по предварительным данным, изготавливали и продавали поддельные паспорта, дипломы, медицинские справки, водительские удостоверения и другие документы с официальными реквизитами. Большинство из них печаталось на бланках государственных органов, но содержало ложные данные.

«Фигуранты находили потенциальных клиентов, размещая объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах», — отметила Волк.

Работало не менее 200 интернет-ресурсов. Готовые товары отправляли почтой по всей России или привозили курьеры в Москве и области. Подпольные типографии находились как в квартирах сообщников, так и на промышленных объектах. Возбуждены уголовные дела, 14 фигурантов заключены под стражу.

«В отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия по установлению соучастников подозреваемых, а также всех эпизодов их противоправной деятельности», — добавили в МВД.

Ранее в Пензе осудили фигурантов дела о создании сети подпольных игровых залов. Два местных жителя осенью 2023 года арендовали помещения в разных частях города: кафе, бары, гаражи и торговые павильоны. В этих местах они установили минимум 14 интернет-казино.