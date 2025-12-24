Фигурантов дела о создании сети подпольных игровых залов осудили в Пензе

Суд вынес приговор четырем участникам криминальной группировки по делу об организации незаконных казино в Пензе. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

Установлено, что два местных жителя осенью 2023 года взяли в аренду помещения в разных местах города — кафе, бары, гаражи и торговые павильоны. Здесь они разместили минимум 14 игровых аппаратов, подключенных к интернету для приема денег.

Организаторы привлекли двоих пособников, которым поручили собирать доходы с автоматов. Вся деятельность велась под строгим контролем руководителей группы.

Фигурантам назначили условные наказания продолжительностью от полутора до двух с половиной лет с обязательным испытательным периодом. Помимо этого, каждому из осужденных назначен штраф размером от 250 тысяч до 700 тысяч рублей.