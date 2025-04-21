В Москве иномарка сбила двух пешеходов недалеко от РАН

Фото: 360.ru

Авария, в которой пострадали два пешехода, произошла днем 21 апреля на юго-западе Москвы. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Автомобиль Toyota сбил мужчину и женщину в Гагаринском районе на улице Косыгина, неподалеку от здания Российской академии наук.

В результате аварии женщина оказалась под машиной, а мужчина лежал рядом с транспортным средством. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Фото: 360.ru

Ранее на юге Москвы произошло еще одно ДТП. На Чертановской улице столкнулись автомобили Chery и Toyota, первая иномарка перевернулась. Пострадали два человека, им потребовалась помощь медиков.

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