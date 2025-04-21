Иномарка перевернулась в ДТП на юге Москвы, два человека пострадали

Источник 360.ru: в районе Чертаново Северное Chery перевернулась в ДТП с Toyota

Днем 21 апреля авария с двумя иномарками произошла на юге Москвы, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

На Чертановской улице в районе Чертаново Северное столкнулись автомобили Chery и Toyota, первая иномарка перевернулась. Пострадали два человека, им оказали помощь прибывшие на место медики. Подробная информация уточняется.

Днем ранее два легковых автомобиля Audi Q7 и Nissan X-Trail столкнулись на трассе Ногинск — Боровково. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы. После удара один из автомобилей загорелся.

Ногинская городская прокуратура взяла установление причин смертельного ДТП под свой контроль.

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