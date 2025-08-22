В Москве грузовик насмерть придавил мужчину к воротам

На территории склада на Рябиновой улице (ЗАО, Очаково-Матвеевское) грузовой автомобиль, принадлежащий компании Ozon, совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

По их словам, водитель при парковке задним ходом не заметил мужчину, который находился позади. Один из свидетелей рассказал, что в момент маневра человек подошел к грузовику и начал что-то говорить находящемуся за рулем. Машина прижала его к воротам.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель иномарки сбил мужчину, который выполнял дорожные работы. Пострадавший умер до прибытия медиков.