Водитель иномарки задавил дорожного рабочего в Камчатском крае

В Камчатском крае произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель иномарки сбил мужчину, который выполнял дорожные работы. Пострадавший умер до прибытия медиков. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 64-летний мужчина за рулем Toyota Hilux Surf не выбрал безопасную скорость движения и сбил 40-летнего мужчину, выполняющего дорожные работы. В результате ДТП пешеход скончался до приезда медиков.

Несмотря на то что рабочий был в спецжилете, это не спасло его от трагедии. В отношении водителя возбудили уголовное дело.