В Москве годовалый ребенок подавился наклейкой-звездочкой и едва не умер

Врачи-эндоскописты детской больницы имени Сперанского спасли годовалого мальчика, у которого в пищеводе застряла пластиковая наклейка в форме звездочки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ребенка экстренно доставили в больницу с подозрением на то, что в его дыхательных путях застряло яблоко. Семья мальчика думала, что он подавился и начал кашлять и синеть после того, как ел фрукт.

Врачи отправили юного пациента на компьютерную томографию, потому что на рентгене кусочки растительной пищи увидеть бы не получилось. Однако во время обследования специалисты заметили, что к слизистой в средней трети пищевода приклеилась наклейка в форме звездочки.

По оценкам медиков, предмет пробыл там около суток. Мальчику провели гастроскопию и при помощи специальных щипцов достали наклейку. На следующий день ребенка выписали домой, а с его родителями обсудили правила безопасности.

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