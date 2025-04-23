Мужчину с металлическим осколком в почке спасли в Истринской больнице

Истринские врачи спасли 35-летнего мужчину, в почке которого застрял кусок металла размером около сантиметра. Это произошло в результате травмы, которую пациент получил год назад.

Металлический осколок попал в брюшную полость, прошел через печень, а затем оказался в почке. Перед вмешательством врачи тщательно обследовали мужчину и провели компьютерную томографию.

«Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к серьезному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки, причем лапароскопическим методом, и извлекли осколок», — рассказал заведующий урологическим отделением Селим Везирханов.

Во время операции, которая длилась примерно два часа, орган удалось сохранить.

На шестые сутки мужчину выписали. Он чувствует себя хорошо.