В Москве эвакуировали корпус МГУ из-за угрозы взрыва

Вечером 4 декабря в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 18:38 по московскому времени. Из здания, расположенного в столичном районе Раменки, вывели 1500 человек.

На место происшествия прибыли кинологи. Никаких опасных предметов они не обнаружили.

Ранее стало известно об эвакуации бизнес-центра «Луч» на Большой Пироговской улице в Хамовниках. Его сотрудники обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже две коробки.

Изнутри одной раздавался писк. В дальнейшем угроза взрыва не подтвердилась. Никаких опасных веществ или предметов внутри не нашли. Обошлось без пострадавших.