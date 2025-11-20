Бизнес-центр в Хамовниках эвакуировали из-за угрозы взрыва

Утром 20 ноября бизнес-центр «Луч» в Хамовниках в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 09:50 по московскому времени. В одном из кабинетов на первом этаже «Луча», расположенного на Большой Пироговской улице, обнаружили две коробки.

На одну из них нанесена надпись «Посылка». Изнутри раздается писк.

Прибывшие на вызов правоохранители эвакуировали порядка 100 человек, находившихся в здании. Полиция не смогла определить, что находится внутри. На место происшествия едут кинологи.

Ранее стало известно, что похожий на взрывное устройство предмет нашли на северо-западе Москвы. Никто не пострадал.

UPD: при проверке коробок никаких опасных предметов или веществ не выявили.