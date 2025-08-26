Электричка насмерть сбила девушку на окраине Москвы

Электричка до Икши насмерть сбила 23-летнюю девушку у станции МЦД-1 Дегунино. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Из-за происшествия движение приостановилось почти на час. Сейчас поезда снова едут, но пока со значительным опозданием.

Предположительно, погибшая переходила пути по наземному переходу. Почему она не заметила приближающийся поезд, неизвестно.

Ранее у станции Битца МЦД-2 электричка насмерть сбила спортивного комментатора Александра Гришина. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, журналист переходил пути в неустановленном месте. «Голосу фигурного катания», как его называли болельщики, было 47 лет.