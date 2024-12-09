В Москве дворник разбился насмерть после спуска с крутой снежной горки

Mash: дворник погиб после спуска со снежной горки в Коммунарке

В московском жилом комплексе «Испанские кварталы» в Коммунарке дворник скатился с горки и погиб. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash .

На ролике видно, как мужчина стремительно скатился с крутого заснеженного склона и на большой скорости влетел в конструкцию.

По данным Mash, 30-летний дворник решил после работы прокатиться с горки на набережной реки Сосенки. Он ударился головой и получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Москве разбился монтажник. Он сорвался в вентиляционную шахту с 11 этажа на стройке на севере столицы. Мужчина 1991 года рождения погиб на месте. Прокуратура организовала проверку.