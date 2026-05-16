В Москве два подростка на самокате пострадали, пересекая дорогу на красный

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на улице Берзарина в Москве. Подростки ехали вдвоем на одном электросамокате и столкнулись с автомобилем, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП два мальчика 2012 года рождения госпитализированы», — сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что запрещено передвигаться на электросамокате вдвоем. Ведомство взяло на контроль ход и результаты проверки обстоятельств ДТП.

При поездке на электросамокате важно не пренебрегать соответствующей экипировкой, СИМ развивает высокую скорость и при падении можно получить серьезные травмы. Эксперты рекомендуют надевать закрытую обувь и шлем по размеру.

Также врачи НИКИ детства напомнили о ПДД: переходить дорогу можно только пешком, ведя самокат рядом. Детям младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть на электросамокатах.