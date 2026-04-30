Врачи НИКИ детства напомнили правила безопасных поездок на самокатах

С наступлением теплого сезона на улицах Подмосковья заметно увеличилось число пользователей электросамокатов. Однако вместе с ростом популярности такого транспорта врачи фиксируют и другую тенденцию: в травмпунктах становится больше пациентов, получивших травмы во время катания.

Специалисты Научно-исследовательского института детства предупреждают, что даже обычные самокаты могут развивать достаточно высокую скорость, а потеря равновесия или столкновение нередко заканчиваются серьезными последствиями.

В начале сезона увеличивается число не только легких повреждений вроде ссадин и ушибов, но и более тяжелых травм. Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать защитную экипировку.

«Шлем должен быть подобран точно по размеру и плотно зафиксирован, так как именно он является единственной защитой от необратимых повреждений головного мозга при случайном падении. Не менее важна и правильная обувь: она должна плотно прилегать к стопе, иметь нескользящую подошву и закрытый носок. Не рекомендуется кататься в шлепках или сандалиях без задников, так как это значительно увеличивает риск потери контроля над самокатом и травматизации пальцев ног», — рассказал травматолог-ортопед НИКИ детства Денис Антонов.

Отдельный акцент специалисты делают на соблюдении правил дорожного движения. Переходить дорогу можно только пешком, ведя самокат рядом.

Попытки пересечь проезжую часть на скорости нередко приводят к серьезным авариям. Также необходимо соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно осторожными на мокром или неровном покрытии.

Детям младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть на электросамокатах, а высокая скорость делает их потенциально опасными для неподготовленных пользователей.

Перед каждой поездкой взрослым советуют проверять тормоза, крепления и устойчивость конструкции.

Желающие могут ознакомиться с памяткой о предотвращении травм.