В Москве девочку госпитализировали после попадания снежком в голову

В Москве 13-летнюю девочку отправили в больницу после игры в снежки со сверстниками. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Вечером 21 декабря во время игры ей попало снежком в голову, и она не смогла продолжить игру. Через несколько часов школьница почувствовала себя хуже, и ее пришлось госпитализировать. Врачи подозревали у нее сильное сотрясение мозга, но, по данным источников канала, опасения не подтвердились и Новый год девочка встретит дома.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши на 15-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой с экскурсии. Ей диагностировали ушиб мягких тканей, однако обошлось без сотрясения мозга. Из-за происшествия начали проверку.