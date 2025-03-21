В Москве десятки кошек заперли в квартире без еды и воды. Хозяйка оказалась психбольной

В квартире на Каширском шоссе в Москве десятки кошек и собака оказались заперты без еды и воды. Их пожилую хозяйку госпитализировали. Подробно об этом 360.ru рассказали волонтеры.

Мы, волонтеры, называем их собирательницы. Пенсионерка тронулась умом, как говорят, у нее есть справка из психушки. <…> А в каком бардаке она живет? Даже не бардак — квартира полностью захламлена вещами под потолок. Это что, здоровый человек? Как там вообще можно было передвигаться?

«Когти стригли, ужасно длинные, ему их никогда не стригли, поэтому и лапы искривлены немного. Дергался, но это тоже не особо приятная история. Но если оценивать его поведение, он реально умничка, и дома терпит от выгула до выгула. Очень сильно истощен», — рассказала куратор спасенной собаки.

Пока из квартиры удалось забрать чуть больше 20 кошек, еще 10-15 остались. Также добровольцы забрали собаку. У пса воспалены органы, есть новообразования, блохи, отит, сердечная недостаточность.

Кошки тоже оказались в плохом состоянии. У них дефицит массы тела, блохи и другие заболевания. Волонтер Елена призвала подумать над законами об ограничениях в содержании животных.

«В последнее время такие хордеры появились чуть ли не в каждом доме. Находится бабка, которая собирает безумное количество животных, которые умирают, плодятся, болеют. Мы животных с улицы забираем в лучшем состоянии, чем животных, которых забрали из квартиры хозяйки. На мой взгляд, это не хозяйка, а просто садистка. Понятно, что человек психически болен, но это должно контролировать государство», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Кошелев предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание питомцев. Но, по его словам, речь не должна идти о тех случаях, когда в квартирах содержат свору собак или стаю кошек.