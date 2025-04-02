В Москве боец ММА на Lada Granta чуть не сбил женщину на «зебре» и погнал по тротуару

В Москве водитель Lada Granta решил произвести впечатление на друзей и, пролетев на красный свет, чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ДТП чуть не произошло утром в 1-м Пехотном переулке у медицинского колледжа. После этого лихач выехал на тротуар и двинулся дальше по нему.

Позже нарушителя задержали. Им, по данным того же канала, оказался бывший боец смешанных единоборств, который уже не раз пренебрегал правилами дорожного движения — только за последний год за ним числится 108 штрафов, в основном за превышение скорости. При этом в соцсетях он активно хвастается нарушениями.

Ранее другой лихач на такой же машине устроил ДТП в Дагестане, а затем уехал с места аварии, протащив на капоте одного из сотрудников ГАИ. Через какое-то время его задержали.