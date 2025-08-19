В Москве авария закончилась потасовкой между водителем иномарки и байкером

В районе Коньково на юго-западе Москвы столкнулись Range Rover и мотоцикл. Об этом сообщил 360.ru.

Авария случилась у дома 104 на Профсоюзной улице. После ДТП водители поссорились, и спор перерос в драку.

Мотоциклист получил побои и сам вызвал скорую помощь. На место происшествия приехали экстренные службы.

По словам байкера, внедорожник сначала врезался в его мотоцикл сзади, а затем водитель догнал его, сбил и начал избивать, сняв шлем. Мужчина также утверждает, что его мотоцикл оказался поврежден, пролилось топливо, а номер с машины Range Rover был временно снят.

Ранее участники ДТП устроили драку с применением пневматической винтовки в Перми.