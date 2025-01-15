Участники ДТП устроили драку с применением оружия в Перми

Сотрудники пермской полиции проводят проверку после дорожной аварии, которая переросла в драку. Конфликт с применением пневматической винтовки произошел на улице Академика Веденеева в Перми. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации полицейских, автомобиль Renault двигался от улицы Лянгасова в сторону улицы Плановой. Из-за неблагоприятных дорожных условий водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Иномарку отбросило на дорожный знак, однако никто не пострадал. В отношении водителя Renault составили протокол.

Вместе с эти поступило сообщение о драке между молодыми людьми. По словам местной жительницы, у одного из них в руках было ружье. Полицейские установили, что конфликт случился после ДТП, а оружие оказалось пневматической винтовкой.