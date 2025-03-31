В Москве 200-килограммовую женщину повезли в больницу, но застряли в лифте

Жительницу Можайского района Москвы весом 200 килограммов повезли в больницу, однако по пути застряли в лифте. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Сейчас экстренные службы ожидают специалистов по лифтам. Что стало причиной вызова к пациентке, не сообщается.

Ранее сотрудникам скорой помощи в Москве пришлось вызывать специальный транспорт, чтобы перевезти в больницу из жилого дома на Трифоновской улице 55-летнюю женщину весом 300 килограммов.