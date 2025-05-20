В Москве 17-летняя девушка сделала пластику и умерла

Росздравнадзор начал устанавливать причины смерти пациентки после пластической операции, проведенной в Институте косметологии и пластической хирургии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что 17-летняя девушка умерла спустя месяц после после плановой операции по коррекции челюсти.

По данным kp.ru, погибшая приехала из Пензы. У нее были врожденные патологии нижней челюсти. После хирургического вмешательства несовершеннолетней стало плохо, врачи экстренно перевели ее в реанимацию.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят доследственную проверку, детали случившегося уточняются.

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