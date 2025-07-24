В московском ТЦ «Город» началась эвакуация

Из торгового центра «Город» на юго-востоке столицы начали эвакуировать посетителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва»..
Об эвакуации журналистам рассказали очевидцы. По предварительным данным, сработала пожарная сигнализация. На кадрах с места ЧП видно, как гости покидают здание. Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрыли.
Ранее пожар начался в ТЦ «Метрополис» на севере столицы. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб после срабатывания сигнализации. Огонь вспыхнул в архиве на цокольном этаже.
Как сообщил источник 360.ru, пламя разгорелось на площади двух квадратных метров. Пожарные сбили открытый огонь, людей из здания срочно эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.
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