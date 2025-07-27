В московском поселке Восточный загорелся дом

Дом загорелся в поселке Восточный в Москве, движение рядом с местом пожара частично перекрыли. Об этом 360.ru сообщила очевидица.

«Мы ехали на такси и увидели пожар», — отметила она.

Москвичка добавила, что к месту ЧП приехали машины скорой помощи. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как от горящего здания поднимается столб черного дыма.

Информацию о пожаре подтвердили в столичном Дептрансе. По его данным, из-за ЧП движение по главной дороге ограничили на 1,3 километра. На месте работают спасатели.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — подчеркнули в Дептрансе.

Ранее мощный пожар произошел в торговом центре в Ростовской области. Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров.